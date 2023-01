Stop alla nuova variante Sfumano 10 milioni di euro

di Franco Veroli

La variante Villa Potenza-Sant’Egidio, un tratto di strada di 3,7 chilometri, denominata "viabilità di collegamento della vallata del Potenza a Macerata e al nuovo ospedale", annunciata lo scorso giugno, non si farà. Insieme alla strada se ne vanno anche i 10 milioni di euro che erano stati stanziati per realizzarla, nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Se ne riparlerà all’interno di "un’idea progettuale unitaria della viabilità lungo la vallata del Potenza, nel tratto da Villa Potenza fino al nuovo svincolo autostradale in progetto a Potenza Picena", come si legge nella determina con la quale la Provincia ha revocato l’atto dello scorso 20 luglio con il quale aveva affidato alla Consultec Società Cooperativa di Ancona l’incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento.

È mancata l’acquisizione della "obbligazione giuridicamente vincolante" entro il termine previsto (lo scorso 31 dicembre), ma soprattutto "hanno pesato il costo dei materiali e la repentina impennata generalizzata dei prezzi che si sta registrando negli ultimi tempi", tanto che "lo stanziamento iniziale di 10 milioni di euro non consente più la realizzazione dell’opera nel suo complesso, né di un "lotto funzionale" della stessa, essendo attualmente la stima prevista per la realizzazione di tale intervento pari a circa 25 milioni". Meglio, dunque, lasciar perdere, revocando l’incarico alla Consultec e scegliere, è proprio il caso di dirlo… un’altra strada. "A dispetto di quanto può sembrare, la nostra è stata una scelta politica", spiega il vicepresidente della Provincia, Luca Buldorini. "Quando a marzo dell’anno scorso ci è stata presentata questa opportunità, abbiamo deciso di tentare di sfruttarla, anche se ci siamo resi conto che, visti i tempi stretti, sarebbe stato difficile. Poi, però, anche sulla base di valutazioni acquisite dopo incontri avuti con amministratori e cittadini, tenuto conto dei costi lievitati, abbiamo pensato che fare un piccolo tratto di strada (con 10 milioni circa 1,5 chilometri), per di più monco, significava sprecare soldi. Da una parte, abbiamo deciso di completare il tratto a quattro corsie che dall’uscita delle gallerie da Macerata arriva fino a Villa Potenza, con un impegno assunto dal governo per un finanziamento di 25 milioni; dall’altro, abbiamo avviato un concorso di idee per la progettazione del potenziamento della Val Potenza (sono disponibili 500mila euro) da Villa Potenza fino allo svincolo dell’A14, in modo da effettuare un intervento completo e risolutivo". Da dove arriveranno i fondi? Forse dal Pnrr o da altre "sorgenti". Buldorini si dice certo che, con la progettazione in mano, le risorse saranno comunque reperite.