Stop alla violenza sulle donne. In mostra le scarpette rosse

Appignano in prima linea nella sensibilizzazione sui temi della non violenza sulle donne, oggi al teatro Gasparrini, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Si comincia alle 17, nel foyer, con l’apertura della mostra sulle scarpette rosse in ceramica create dall’ associazione tutta al femminile App Creativa, per l’iniziativa nazionale dell’Associazione italiana città della ceramica. Per sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica, quest’anno le artigiane dell’App Creativa hanno creato anche dei bassorilievi artistici di donne con scarpette rosse dedicati alle "vittime" di amori malati nazionali e internazionali esposti nella mostra dal titolo "Inganni d’amore". Il maestro scultore Sandro Messi dello Studio Design Taruschio, invece, presenterà un’installazione dal titolo "Bianco, grigio, rosso": il bianco candido di una figura femminile, il grigio di un mondo che conosce l’orrore della violenza e il rosso simbolo dell’amore e della passione.

Alle 21.15 si aprirà il palcoscenico per la rappresentazione "Monarcas", a cura della Strana Compagnia El Duende, scritto e diretto da Lucia De Luca. A seguire si terrà un dibattito coordinato da Daniela Zepponi, presidente di Cna Impresa donna Macerata, che vedrà i saluti di Maria Lina Vitturini, presidente della Commissione pari opportunità della Regione Marche e gli interventi della psicologa Antonella Ciccarelli, Elisa Giusti, coordinatrice servizi Antiviolenza della cooperativa sociale ’Il Faro’ e della psicologa Elisa Capozucca.