Stop all’Antinori-Pocognoni La Natali passa alla Mestica

di Lucia Gentili

La giunta regionale non accoglie, per l’anno scolastico 2023-2024, la proposta di fusione tra l’Itcg "Antinori" di Camerino e l’Ipsia "Pocognoni" di Matelica, che era stata invece deliberata dal consiglio provinciale. È questa la differenza principale che emerge tra il piano scolastico della Regione (a cui spetta la decisione) e quello della Provincia. Ora la proposta della Regione va in commissione, poi tornerà in giunta (programmata per fine anno); a quel punto il piano sarà definitivo. La Provincia aveva avanzato l’istituzione del nuovo polo tecnico professionale "Antinori-Pocognoni" con sede legale a Matelica, derivante appunto dalla fusione tra l’istituto tecnico commerciale e per geometri "Antinori" con il professionale "Pocognoni". Mentre la sede succursale dell’istituto professionale "Rosa" di San Severino sarebbe stata aggregata all’Itis "Divini.

La Regione, invece, per il prossimo anno scolastico, ha deciso di mantenere la situazione di Camerino, Matelica e San Severino come si trova allo stato attuale, alla luce dell’emendamento "salva-scuole" delle aree interne e terremotate inserito nel testo del decreto Milleproroghe. I giorni scorsi, infatti, è stata accolta nel Milleproroghe la deroga per i Comuni del cratere (era stata annunciato dalla deputata, vicepresidente della Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera, nonché ex assessore regionale Giorgia Latini, essendo l’emendamento a sua firma). Si tratta di una buona notizia per il Comune di Camerino, che aveva deciso di impugnare dinanzi al Tar Marche la delibera del consiglio provinciale sulla programmazione della rete scolastica 2023-2024 proprio per la proposta di fusione. Con questo decreto, che tutela le scuole del terremoto, l’istituto di Matelica non sarebbe più a rischio per i numeri. Il mantenimento dello stato attuale, però, viene precisato nella delibera di giunta regionale è "in previsione dell’intervento normativo di riforma del sistema di dimensionamento della rete scolastica nazionale, in via di approvazione, che dall’anno scolastico 2024-25 introdurrà nuove regole di dimensionamento di notevole impatto territoriale, che imporranno una necessaria revisione dell’attuale assetto scolastico-territoriale con l’evidente rischio di tornare ad insistere sui medesimi territori interessati dalla fusione". La Regione inoltre accoglie la richiesta dell’Iis "Gentili" di San Ginesio di istituire le classi articolate LI11-scienze umane + LI02-scientifico, "al fine di offrire ai giovani l’opportunità di crescere anche culturalmente in un ambiente scolastico radicato nel territorio e qualificato da lunga tradizione". Per il resto, il piano provinciale rimane invariato. Quindi, in attesa del piano definitivo, si dovrebbe procedere anche con l’aggregazione dei plessi infanzia "Liviabella" e primaria "Natali", entrambi della frazione di Sforzacosta al "Mestica" di Macerata, previo scorporo dall’istituto "Monti" di Pollenza.