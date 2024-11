"Stop alle guerre". La mobilitazione dei volontari Emergency

Sono stati esposti anche a Macerata e Civitanova gli striscioni di Emergency contro tutte le guerre. Sabato in corso Umberto a Civitanova e domenica, in via Garibaldi a Macerata, i volontari dell’associazione hanno portato il messaggio della campagna ""R1pud1a" che sta toccando 60 città in tutta Italia. "La nostra storia ci dice di non tacere, di impegnarci per abolire la guerra, di non perdere mai di vista le vittime – spiegano –. Non ci stancheremo di ripeterlo: Emergency ripudia la guerra, come tantissimi in Italia. Con questa campagna è il Paese a potersi esprimere. Perché il senso della Costituzione è inequivocabile e le persone possono darle nuova voce e farla vivere ancora. Perché dire "no alla guerra" è anche un modo per rispettare la storia del nostro Paese e dimostrare che la nostra Costituzione è ancora ‘lettera viva’".