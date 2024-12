Stop alle truffe per luce e gas: 500 chiamate al mese agli utenti

Domani alle 11.30, nella sala consiliare del Comune di Recanati, sarà presentato il protocollo d’intesa tra Astea Energia e le associazioni dei consumatori e utenti iscritte al registro della Regione, per contrastare le truffe sulle forniture di luce e gas. L’iniziativa è stata organizzata a fronte di oltre 500 segnalazioni ricevute nel solo mese di ottobre. I truffatori, attraverso telefonate ingannevoli, cercano di estorcere firme su contratti inesistenti o di manipolare pratiche mai stipulate. In alcuni casi, i malintenzionati si sono finti rappresentanti di Astea, affermando falsamente che l’azienda fosse stata acquisita. Un metodo per difendersi è richiamare il numero sospetto: se risulta inesistente o non raggiungibile, è probabile che sia una truffa. Non solo telefonate, ma anche visite a domicilio sono sempre più frequenti. Falsi operatori, spacciandosi per dipendenti di Astea Energia, cercano di far firmare documenti ingannevoli. Il fenomeno è in crescita dopo la fine del mercato tutelato.

All’incontro interverranno il sindaco Emanuele Pepa, l’assessore ai servizi sociali Emanuela Pergolesi, la responsabile marketing di Astea Energia Priscilla Alessandrini e le associazioni consumatori. Saranno presenti anche il luogotenente Angelo Pardi, comandante della stazione dei carabinieri di Recanati, e Gabriella Luconi, comandante della polizia locale.