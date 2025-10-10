Stop alle utenze per i morosi di Borgo Rancia

L’amministrazione di Tolentino ha intrapreso da tempo una serie di azioni per procedere al recupero delle morosità. A fronte del primo intervento nei confronti dei 21 soggetti morosi, finora sono stati sottoscritti piani di rientro con 8 condomini che hanno effettuato il primo pagamento delle rate. Da oggi si procederà all’immediato distacco di acqua calda e riscaldamenti a quanti non dovessero pagare regolarmente affitti, quote condominiali e rateizzazioni, oltre a coloro che non hanno aderito a un piano di rientro.

L’annuncio arriva dal Comune per Borgo Rancia (dove vivono 46 famiglie): d’ora in poi ai morosi verranno sospesi i servizi di riscaldamento e acqua calda. "Questa azione non colpisce tutti – precisa l’amministrazione Sclavi – in quanto, pur di fronte a un impianto centralizzato a contatore unico, i servizi tecnici comunali hanno verificato la possibilità di isolare i singoli impianti. In questo modo si garantiranno gli inquilini in regola: sarà assicurato il funzionamento dei servizi condominiali con il pagamento delle utenze centralizzate evitando che il Comune sia costretto a anticipare soldi, come avvenuto negli anni passati. Il passo successivo sarà il recupero coattivo nei confronti di chi non ha sottoscritto i piani di rientro o ha sospeso il pagamento delle rate concordate. E l’attivazione delle procedure legali per il rilascio delle abitazioni.

L’ente passa quindi ad un altro aspetto: "Il complesso passerà entro il 2025 sotto la gestione di Erap Macerata e questo consentirà un efficientamento sia in termini amministrativi che manutentivi". "La proprietà resta del Comune – ha detto il sindaco Mauro Sclavi – ma la gestione, con la relativa manutenzione, sarà Erap (fatto salvo per i sei alloggi per terremotati, le cui spese sono rendicontate dal Comune per la Protezione civile)". Il Comune ha concordato con Erap verifiche periodiche al fine di evitare che "eventuali" furbetti possano realizzare impianti di riscaldamento singoli, autonomi, per ovviare al distacco del Comune senza fare fronte alle morosità pregresse.

"Per quanto riguarda le modalità di assegnazione degli appartamenti, non risultano alloggi assegnati senza bando o provvedimenti da parte delle amministrazioni che si sono avvicendate negli anni – prosegue la giunta in risposta all’ex assessore Flavia Giombetti –. Gli unici ingressi straordinari riguardano nuclei provenienti dallo sgombero dell’area container e una famiglia con soggetti fragili che si trovava in situazione di emergenza". Il sindaco inoltre ha incontrato il nuovo presidente Erap Marche Sergio Cinelli per fare il punto sui 48 appartamenti di via Proietti.