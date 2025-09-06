"Stop all’indebolimento della sanità"

Una lettera aperta, accorata e diretta a tutti i candidati alla presidenza della Regione. A firmarla è Marco Buccetti referente del Comitato "Salviamo il punto di primo intervento" di Recanati, che torna a lanciare l’allarme sullo stato della sanità pubblica, chiedendo impegni chiari e concreti per il futuro.

Il documento non risparmia critiche alla politica regionale degli ultimi vent’anni, individuando responsabilità precise: "Le scelte scriteriate delle precedenti amministrazioni di centrosinistra – si legge – hanno avviato un processo di indebolimento del sistema sanitario, mai corretto dal successivo governo di centrodestra. Entrambi gli schieramenti, pur con politiche diverse, non hanno saputo restituire efficienza ed equità al servizio sanitario regionale".

Il Comitato cita, come simbolo delle difficoltà del sistema, le liste d’attesa interminabili: "Otto, dieci, anche dodici mesi di attesa per esami diagnostici e visite specialistiche. Le priorità, che dovrebbero essere garantite in tempi rapidi, slittano di settimane". Una situazione che genera, secondo i firmatari, una "sanità a doppio binario, ingiusta e incostituzionale".

Da qui l’appello rivolto a chi si candida a governare la Regione: non promesse generiche, ma impegni vincolanti. Le richieste principali sono sette: "Assunzioni immediate di personale sanitario con piani straordinari, stabilizzazione dei precari e concorsi rapidi; rilancio della sanità territoriale, con case della comunità operative, più assistenza domiciliare e cure intermedie; un piano nazionale per abbattere le liste d’attesa, con obiettivi misurabili e gestione trasparente; riequilibrio territoriale, per garantire gli stessi diritti sanitari in tutte le aree; stop alla privatizzazione selvaggia, che drena risorse e personale dal pubblico; coinvolgimento attivo di cittadini, professionisti e associazioni nei processi decisionali e snellimento della burocrazia, per rendere davvero accessibili le prestazioni sanitarie a tutti".

Il Comitato non entra nei specifici temi della sanità del territorio con un occhio particolare alla situazione recanatese verso la quale si è sempre battuto con tenacia. Recanati d’altra parte sta assistendo proprio alla realizzazione della nuova casa di Comunità che sta crescendo accanto al vecchio ospedale. Ha preso atto della salvagurdia del Paunto di primo intervento che rischiava di essere declassato a semplice Potes, all’attivazione della nuova Tac con tanto di una seduta a settimana con il mezzo di contrasto e quindi con la presenza del medico anestesista e all’apertura del Punto Salute con esami immediati e nuove prestazioni per tutti gli utenti.