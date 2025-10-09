"Stop dazi Usa al 107% sulla pasta. Subito una negoziazione seria"

"Certo di interpretare anche il pensiero dei produttori marchigiani, come presidente della Piccola Industria e della Sezione Agroalimentare di Confindustria Macerata esprimo la più ferma contrarietà alla possibile decisione dell’amministrazione americana di introdurre, a partire dal primo gennaio 2026, dazi fino al 107% sulla pasta italiana. Sarebbe un colpo durissimo a un settore che ha costruito la sua leadership internazionale su qualità, trasparenza e lealtà". E’ chiaro e netto Federico Maccari (foto) nel denunciare i rischi che corre l’economia maceratese, in cui sono attive diverse e importanti imprese. "Dazi del genere – prosegue - metterebbero a rischio un mercato che nel nostro Paese vale oltre 670 milioni di euro di export e che coinvolge migliaia di piccole e medie imprese. Le accuse di "dumping" mosse contro l’industria italiana della pasta sono prive di fondamento. I produttori americani di pasta vendono i loro prodotti alla metà del nostro prezzo e in Italia, a parità di prodotto, i prezzi sono decisamente più bassi".

Maccari sottolinea come sia paradossale l’atteggiamento di Paesi che alzano barriere contro il Made in Italy mentre sui propri mercati proliferano da anni prodotti di "Italian sounding", che sfruttano nomi, colori e simboli italiani senza rispettare alcuno standard di qualità o legame con la nostra tradizione.

"Chiediamo al Governo italiano e alla Commissione Europea di attivarsi con immediatezza e determinazione – afferma Maccari- secondo la linea già espressa dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani: serve una forte azione diplomatica e la massima unità delle istituzioni e delle imprese per scongiurare questa misura sproporzionata". Pertanto "chiediamo con forza l’apertura di un tavolo negoziale serio e trasparente".

Franco Veroli