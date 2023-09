Stop per il rumore a Porto Recanati: riapre il Club Padel

È stato fatto riaprire il Porto Recanati Club Padel, con i suoi tre campi in zona Eurovillage, dopo che a inizio mese il sindaco Andrea Michelini aveva emesso un’ordinanza, sospendendo l’attività dell’impianto sportivo per il troppo rumore provocato dalle palline. Ieri, il primo cittadino portorecanatese ha revocato tale provvedimento con un nuovo atto. "Si ordina in via cautelare, la revoca dell’ordine di sospensione dell’attività nei confronti dell’operatore economico", ha scritto il sindaco nell’atto. Tuttavia, aggiunge ancora Michelini, la sospensione avrà "efficacia subordinatamente all’adozione e attuazione delle misure proposte dall’operatore economico e verranno effettuate ulteriori rilevazioni fonometriche". Per farla breve, l’attività potrà fin da subito riprendere a patto che saranno già installate delle coperture per ridurre il rumore delle palline. Va ricordato che la chiusura imposta dal Comune, ai primi di settembre, era scaturita a seguito di un esposto che 26 famiglie del condominio (situato davanti ai campi da padel) avevano inoltrato alla Procura di Macerata. Tant’è che a luglio scorso erano seguiti i rilievi tecnici dell’Arpam, i quali hanno evidenziato che le emissioni acustiche superavano il limite consentito sia di giorno sia di notte. Quindi era scattata la sospensione dell’impianto, insieme all’ordine di trasmettere al Comune, entro 15 giorni, un piano di bonifica in acustica ambientale per la riduzione dei suoni rumorosi.

g. g.