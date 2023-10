Storia d’amore in musica

Un dialogo che diventa musica e si trasforma in poesia, dove le parole accompagnano una storia d’amore lunga cinquant’anni. Oggi alle 18, al Politeama di Tolentino va in scena "Dialogo – Concerto Dialogato", uno spettacolo della Compagnia della Rancia (la prima formazione teatrale specializzata nella produzione di musical in Italia). Un "fiume in piena" di emozioni, movimenti coreografici e una regia "delicata come una carezza". La musica è di Luca Tudisca, cantautore siciliano uscito dalla scuola di "Amici" e vincitore della XXVII edizione di Musicultura; le sue canzoni vengono usate in funzione narrativa grazie ai testi di Elisabetta Tulli. In scena, oltre a Tudisca e alla sua chitarra, Elena Nieri e Matteo Volpotti. I movimenti coreografici sono curati da Nadia Scherani e la regia è di Mauro Simone. "Ada fa la ricamatrice, Santuzzo vende il pesce e suona la chitarra – si legge nelle note di regia -. Camminano insieme e osservano le loro orme sulla spiaggia. La vita è così: ti incontri, ti ami e fai un figlio che si vergogna a parlare, ma se gli metti una chitarra in mano, come gli ha insegnato suo padre, la sua voce arriva fino a Reggio Calabria. Il figlio cresce e decide di lasciare la Sicilia, così Ada e Santuzzo restano soli. Il tempo passa: ogni cappotto che si infilano diventa sempre più pesante, e quando si infila il cappotto della gelosia si sente il profumo di un’altra donna, quando si infila il cappotto del dolore si sente il respiro della rassegnazione. Solo allora si scopre la bellezza di quell’amore a prima vista, di un figlio che speriamo non smetta mai di cantare quel dialogo tra un uomo e una donna durato cinquant’anni".

Biglietti da 16 euro disponibili al botteghino del Politeama da tre ore prima dello spettacolo o su https:www.politeama.orgbiglietti. Info 0733.968043.