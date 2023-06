Storia d’amore iniziata a Castelluccio, fiori d’arancio per Valentina e Giorgio

Da oggi a domenica, dalle 15 alle 19 negli spazi del Centro visite dell’Ecomuseo di Villa Ficana, si terrà l’esposizione delle opere realizzare nell’ambito del progetto Gas – Giovani abilità sostenibili, che coinvolge i giovani in un percorso creativo ispirato alle tradizioni e all’artigianato. Le attività hanno avuto come punto di partenza il patrimonio materiale e immateriale locale e sono state realizzate dai partecipanti in maniera originale e personale, seguendo il tema della sostenibilità nell’arte. L’esposizione raccoglie i lavori prodotti dai ragazzi del Convitto, durante i laboratori condotti dai maestri d’arte Milko Morichetti, Maria Giovanna Varagona, Marta Baldassari e Daria Carpineti. L’appuntamento è gratuito. Info: www.gruca.it e www.ecomuseoficana.it.