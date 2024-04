Storia del prigioniero Berdini. Il diario delle atrocità

E’ trascorso un anno dalla presentazione delle memorie di guerra di Secondo Berdini, soldato maceratese deportato in Germania, raccolte con cura dal figlio Giacomo e edite a maggio scorso dalla collana Quaderni del Consiglio regionale delle Marche. A giorni la pubblicazione, dal titolo "Le mie prigioni – sentimento di quello che fui", raggiungerà il Salone del libro di Torino, dal 9 al 13 maggio, all’interno dello stand della Regione. In questo scritto in cui sono stati appositamente lasciati gli errori ortografici e sintattici, Secondo Berdini ha annotato non appena gli era possibile, esperienze, vissuti, domande, con la celata speranza che qualcuno potesse leggere, in futuro, l’assurdità e l’atrocità della guerra. Secondo Berdini nasce a Macerata nel 1915 e nella sua città muore nel 1986. Cresce e lavora in campagna, fino a quando non viene chiamato alle armi e durante la seconda guerra mondiale fa il marconista; nel 1943, dopo l’armistizio, viene fatto prigioniero e deportato in Germania. Torna a Macerata il 10 settembre 1945, giorno in cui non scriverà molto nel suo diario tanto era l’emozione, la gioia e "la dolcezza che ha portato questo giocondo giorno dopo le aspre e atroci prigioni".

Il figlio Giacomo ha raccolto il testimone della memoria e ha fatto di tutto perché la vita di suo padre, e dei soldati come lui, potesse scorrere fra le pagine di chi, per curiosità o per passione, per amore o per non dimenticare sfoglia questo diario di guerra dal lieto fine. "Più leggo e rileggo ciò che ho cercato di mettere insieme - spiega commosso Giacomo Berdini - con un certo ordine, più vedo le sue foto e più mi rendo conto di non aver mai dato abbastanza a mio padre. Lui non ci ha mai raccontato dei lavori forzati in una fabbrica di gomma, delle volte in cui ha rischiato la vita, della mancanza di assistenza e delle tante atrocità vissute in silenzio. Però ha scritto come poteva un suo diario che insieme a qualche foto, sentivo di dover mostrare. Ho trovato chi potesse realizzare questo e lo ringrazio".

Cosa avrebbe detto suo padre nel vedere la pubblicazione a Torino?

"Sarebbe stato molto orgoglioso anche se non avrebbe saputo esternare questa emozione. Era molto riservato".

Alla presentazione avvenuta a maggio 2023 aveva fatto cenno a un altro diario?

"Sì - continua Giacomo Berdini - ho altri scritti che precedono cronologicamente la pubblicazione realizzata, raccontano infatti della guerra in Albania e in Grecia degli anni 1940/41".

Cosa è cambiato per lei in questi 12 mesi?

"Moltissimo. Persone, conoscenti e sconosciute, che sono venute in possesso del diario di mio padre - conclude - hanno voluto complimentarsi con me per aver reso pubbliche le pagine da lui vissute e scritte. Io, a mia volta, desidero ringraziare la Regione Marche e chi mi ha permesso di partecipare al Salone del libro all’interno dello stand allestito dalla Regione stessa. Sarà per me una rinnovata grande emozione".