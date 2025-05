Storia delle italiane al Salone del libro. E nello stand spunta anche Paolo Pulici

L’Associazione di Storia Contemporanea, in partnership con il Dipartimento di Studi umanistici dell’ateneo di Macerata (che ha esposto le sue recenti pubblicazioni), ha presentato al Salone del Libro di Torino le ultime pubblicazioni. La storia delle donne è stata al centro della partecipazione associativa – arricchita dai soci Enrico Pergolesi, Luca Marconi e Marco Severini – e non casualmente il primo e l’ultimo volume richiesto è stato il nuovo "Storia delle italiane. Dalla fine del Settecento ai giorni nostri" (1797 edizioni) di Severini. Per il tredicesimo anno di fila è stato richiesto il classico volume associativo "I libri di storia che hanno fatto storia"; tra gli altri testi che si sono segnalati vanno ricordati "La Rivoluzione dei Garofani" di Reto Monico, il libro collettaneo su Salvo D’Acquisto e il suo mito e "L’inattesa presenza", a cura di Lidia Pupilli (1797 edizioni). Tra gli ospiti dello stand anche Paolo Pulici, il più grande goleador del Torino (con 172 reti), che ha posato con il professor Severini.