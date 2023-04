Storia e migrazione in un romanzo della Macellari

Una storia antica di sapore moderno, un romanzo con protagonisti reali nobilitato da un pizzico di fantasia. Uno stile agile e quasi cronachistico, con descrizioni di straordinaria suggestione. Tutto questo è "Il coraggio di vivere", ultima fatica editoriale di Gabriella Macellari Giulietti, presentata in una sala consiliare gremita, illustrata dai professori Pierluigi Cavalieri e Andrea Rebichini. Ascoltati con religiosa attenzione alcuni stralci dell’opera, letti dalla stessa Gabriella e da Dante Solazzi, accompagnati al pianoforte da Elisa Conestà. Il saluto ai presenti, a nome dell’amministrazione, è stato portato dall’assessore Barbara Capponi. La storia ci proietta all’ultimo ventennio dell’Ottocento, in un’Italia appena unificata e in una Civitanova dove soltanto la pesca riusciva a lenire i disagi di una vita di stenti. E dove l’Argentina era vista come l’eldorado, una terra da raggiungere a costo di grandi sacrifici, su piroscafi traballanti e sovraffollati, senza servizi e con poco cibo a disposizione. Un’immagine di quasi 200 anni fa, ma comune anche oggi, ove barconi e lutti accompagnano i viaggi di tanti disperati. La storia comincia da Civitanova, città che ha dato grande tributo alla migrazione e ai viaggi della speranza, che si sono ripetuti anche nel Novecento. Nella sala del Consiglio, tanti anziani. Forse anche quelli che hanno vissuto, direttamente o indirettamente, il dramma della migrazione. Il libro è in vendita su Amazon e nelle librerie Ranieri e Mondadori.

Giuliano Forani