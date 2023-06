Storia naturale, porte aperte al museo "Grande patrimonio: serve più spazio"

di Paola Olmi

Domani pomeriggio il Museo di storia naturale aprirà le sue porte e i suoi locali, stracolmi di materiale di grande valore scientifico ed educativo, per un fuori programma in ricordo del suo fondatore Romano Dezi. Alle 16 accoglierà i ragazzi per un laboratorio didattico con merenda. Seguirà, alle 18, un aperitivo in cortile per tutti gli interessati, alla presenza delle guide che presenteranno l’attività del museo e di ciò che accoglie.

"Abbiamo pensato di creare questo piccolo evento – spiega Alessandro Battoni, guida ambientale escursionistica nonché socio e volontario del Museo – per far conoscere l’associazione Amici del Museo che si è creata ed ha preso in gestione questi spazi a seguito della triste scomparsa del suo fondatore avvenuta due anni fa, il 19 giugno 2021. A fine dello scorso anno, grazie alla collaborazione con il Comune, abbiamo accolto un lupo appenninico e da tre mesi – prosegue Battoni – abbiamo un tasso e un capriolo, tutti deceduti a causa di incidenti stradali e sottoposti ad accurata tassidermia. Stiamo sviluppando didatticamente l’argomento relativo alla fauna locale e venerdì durante il laboratorio approfondiremo il tema del valore e il significato del colore in natura".

L’associazione Amici del museo di storia naturale di Macerata è nata nel dicembre 2021, presidente è Federico Landi. "Da due anni a questa parte – dice Landi – il museo ha più che triplicato il numero di reperti e oggetti totali. Un esempio per tutti: dalle 80 specie di uccelli del 2021 siamo arrivati a ben 270. Il patrimonio scientifico e didattico lasciato da Romano Dezi era enorme, ora è cresciuto ancora. A breve andrà a buon fine una nuova donazione composta da 35 vetrine, che attualmente sono all’Istituto Salesiano di Macerata, le quali contengono 100 uccelli e un migliaio di reperti e conchiglie. Stiamo facendo un lavoro di catalogazione molto accurato e vasto che viene aggiornato in continuazione. Per ora abbiamo catalogato 1.100 animali, 9.000 insetti, 12.000 conchiglie, 1.200 minerali e 2.200 reperti paleontologici, ma molto è ancora da fare. Per questo motivo – continua Landi – abbiamo bisogno di una mano da parte dei soci e dei volontari. Ci piacerebbe, inoltre, avere più spazio per dare la giusta importanza a questo splendido Museo che invitiamo tutti a visitare". Info Aperimuseo: Museo Civico di Storia Naturale, Via Santa Maria della Porta 65. Telefono 333.5830881.