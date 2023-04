Storie, aneddoti e tante risate con Farina

Stasera si ride all’Annibal Caro con il comico Alberto Farina direttamente da Colorado. Alle 21.15 si aprirà, infatti, il sipario del teatro civitanovese per un appuntamento con il cabaret che rientra nel ricco calendario di appuntamenti promossi da Teatro di Primavera, la stagione ideata dall’Azienda Teatri di Civitanova.

Gli spettatori sono attesi da una serta all’insegna dell’allegria tra gli aneddoti più o meno verosimili della sua stravagante famiglia e della sua controversa vita di coppia. Lo show, in collaborazione con Isolani Spettacoli, propone un cabarettista la cui popolarità è aumentata nel 2012 grazie al programma televisivo Colorado in cui ha fatto subito centro con una comicità surreale e tagliente unita alla semplicità, all’immediatezza e anche a un aspetto che fa tornare subito in mente i ragazzi di periferia degli anni ’70.

Farina, romano d’origine, si è diplomato all’Accademia teatrale Ribalte di Enzo Garinei, ha frequentato anche lo Zelig Lab ed è noto soprattutto per i monologhi sulla sua vita d’infanzia.

Biglietti online su Ciaoticket e nei punti vendita autorizzati del circuito, e alla biglietteria dell’Azienda Teatri. Per questo spettacolo è possibile utilizzare i voucher ancora attivi della stagione teatrale 201920.

Domani la rassegna teatrale civitanovese proseguirà con "Jacopa verso Francesco" con Giorgio Felicetti e Lucia Tancredi; poi sabato 22 appuntamento con il jazz quando sul palco ci sarà Karima 4tet in Sing Burt Bacharach, altri appuntamenti da non perdere.

Info: 0733-812936 - [email protected]