Storie di alternanza scuola-lavoro. Doppio trionfo per i nostri liceali

Un doppio trionfo, quello del Liceo Artistico ‘G. Cantalamessa’ di Macerata, alla Loggia dei Mercanti di Ancona, durante la premiazione del concorso "Storie di Alternanza e Competenze". Indetto dalla Camera di commercio delle Marche e da Unioncamere, aveva l’obiettivo dare visibilità a racconti di alternanza nell’ambito di Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto), di tirocini curriculari e di percorsi di apprendistato (I e III livello). Tali storie sono state realizzate dagli studenti degli istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e degli Its Academy su tematiche della transizione digitale e dell’intelligenza artificiale, della sostenibilità ambientale, delle competenze di cittadinanza per lo sviluppo sostenibile, dell’inclusione sociale, del turismo e della cultura, dell’agroalimentare, della meccatronica, del sistema moda, del made in Italy, dell’educazione finanziaria e dell’imprenditorialità. Per l’occasione, i candidati hanno svolto un percorso di alternanza dal primo gennaio 2022 e realizzato un racconto multimediale che ha rappresentato l’esperienza svolta, le competenze acquisite e il ruolo dei tutor e formatori (scolastici e aziendali). Per la scuola maceratese, le classi 4^D audiovisivo e multimediale e 4^ A architettura e ambiente sono state premiate nella categoria ‘Licei per Percorsi per le competenze trasversali e orientamento (Pcto)’ — assieme al Liceo Artistico ‘E. Mannucci’ di Ancona, all’IIS ‘A. Capriotti’ di San Benedetto del Tronto e al Liceo Artistico ‘Mengaroni’ di Pesaro — per aver presentato il progetto ‘Un nuovo imprenditore per un mestiere antico’ con la seguente motivazione: "L’esperienza nella struttura ospitante ha permesso di conoscere una situazione reale, dove è stato necessario agire con attenzione e creatività".

Sempre il ‘Cantalamessa’ ha inoltre raccolto un secondo posto con la classe 4^A architettura, nella categoria ‘Licei’, grazie al progetto ‘Educare all’arte del riciclo’, raccogliendo il premio con questa motivazione: "Dall’insegnamento all’apprendimento: una pedagogia orientata all’azione, la partecipazione e la collaborazione è stato l’approccio alla soluzione dei problemi. La studentessa ha ricoperto un ruolo educativo nei confronti di bambini piccoli (6-11), imparando attraverso questa esperienza il senso di responsabiltà".

Per il presidente di Camera Marche, Gino Sabatini, con le Storie di Alternanza "realizziamo e apprezziamo davvero quel collegamento tra mondo della scuola e mondo dell’impresa — commenta — che rischia di rimanere altrimenti solo nei programma e invece dà vita davvero a uno scambio virtuoso: lo vediamo nei racconti degli studenti e nel riscontro degli imprenditori che trovano nei giovani nuove opportunità ed energie in cui investire". Per l’assessora regionale Chiara Biondi, i ragazzi "sono il cuore pulsante delle Marche e al centro della nostra azione: vogliamo supportarvi a sviluppare i vostri talenti".