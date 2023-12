Storie di bimbi e guerra. Le racconta Pietro Morello

"La felicità è una scelta. Non la conseguenza di ciò che si fa o ciò che si ha". Pietro Morello, torinese, classe 1999, artista e creator con 3,7 milioni di follower su TikTok, 410k su Instagram e 390k su YouTube, pianista-influencer in prima linea per aiutare i bambini, oggi e domani alle 21.15 approda al teatro Vaccaj di Tolentino con "Non è un concerto". In esclusiva regionale per le Marche, dopo la residenza di allestimento. Per la prima volta sul palcoscenico in uno spettacolo pensato per raccontare esperienze di vita vissute tra note musicali, missioni umanitarie e attività negli ospedali con i bambini, tutte accomunate da un unico fil rouge: la felicità.

Uno spettacolo a metà tra una rappresentazione teatrale e un concerto, accompagnato da musica originale scritta da Morello insieme a brani celebri, tra racconti sul sentirsi bambini e sulla voglia di riscatto. Prodotto da Compagnia della Rancia e Midriasi, con la regia di Mauro Simone, arriverà lunedì (4 dicembre), per la prima nazionale, al Teatro Alfieri di Torino, città natale di Pietro, per poi proseguire a Roma, Firenze, Bologna e Milano. È liberamente ispirato al suo libro "Io ho un piano", edito da De Agostini. Biglietti su circuito AmatVivaticket e al botteghino del Vaccaj.

Pietro, lei è musicista e operatore umanitario. Racconta la sua vita tra musica e guerra. Perché "non è un concerto"?

"Sul palco tiro fuori storie disconnesse, senza compromessi. Le storie in realtà sono poco mie e tanto dei bambini. La musica è edulcorante rispetto alle parole, dette senza filtri: fa come da psicologa e tiene tutto insieme. Raccontare dei bambini, le loro storie, le loro frasi, le loro riflessioni, mi fa rivivere quell’emozione che profuma di teatro. Non vedevo l’ora di essere su un palco, in teatro, con la musica e con le storie dei bambini, come se li avessi lì con me per mano".

Il suo percorso inizia nel 2020, quando comincia a condividere sui social i suoi contenuti che spaziano dalla musica alle attività di volontariato. Perché ha scelto più "canali"?

"Per essere il più trasversale possibile. In questo modo si è più "orizzontale", si parla a più fasce di pubblico, a tutte le età. Ad esempio Tik Tik è molto utile per parlare ai ragazzi. Poi penso che nella vita non abbia senso criticare qualcosa se non si fa qualcosa per cambiarla".

Perché sente la necessità di raccontare queste storie?

"Per far rendere conto di cosa c’è veramente fuori, di cosa sia la guerra. La guerra è un bimbo che cerca ciò che non trova, che vede la sua mamma a terra. Abbiamo tutti tanto da imparare, studiare. Più si conosce qualcosa, più si può agire. C’è una responsabilità sociale".

Progetti?

"Ora sono concentrato su questo spettacolo, che è un grande investimento di energie. Poi a gennaio torno dai miei bimbi in Kenya, con il progetto ’Una mano per un sorriso’".