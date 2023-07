Storie di confine, Lampedusa premia il giornalista Scarponi

A Valerio Scarponi (foto) il premio giornalisti under 30 del festival Lampedus’Amore. In un luogo di confine e di accoglienza, dove la sofferenza e la speranza per una vita si fondono in un connubio con la poesia intrinseca a una delle isole più belle del nostro Paese, il giovane settempedano, giornalista di Rai1, si è visto premiare per un lavoro che non è solo reportage. "Ero stato a Lampedusa per il programma ‘Oggi è un altro giorno’. Ho trattato diverse storie di chi lavora lì o aiuta i migranti. Il tema del premio era Lampedusa Storie di Confine e tra i servizi che avevo realizzato una storia mi è sembrata più sensata da proporre. Una storia di volontariato di un pastore della chiesa evangelica che è anche disegnatore. Lui ha realizzato un libro in cui, con i disegni, racconta le storie drammatiche dei migranti. Un racconto molto forte che poi ho dovuto condensare in un minuto e mezzo da mandare in onda". Scarponi ha quindi presentato questo servizio, quasi al fotofinish e senza troppe pretese: "Avevo ricevuto la notizia di questo concorso tramite la newsletter dell’Ordine dei giornalisti. Ci ho provato, quasi a tempo perso due giorni prima della scadenza, non speravo di vincere. E invece inaspettatamente mi hanno chiamato". È un piccolo grande successo, specie se si ha 29 anni, per la vita del giornalista: "È bello, anche se in realtà quando ci sei in mezzo fai fatica a renderti conto, mi sembra tutto così normale. Fare il giornalista si può ancora, con tutte le fatiche e le difficoltà del caso. Si lavora sodo, si mette un po’ da parte la propria vita. Io ad esempio mi sveglio molto presto al mattino perché è l’unico momento in cui riesco a fare qualcosa per me, come andare in palestra, prima di essere assorbito dal lavoro. Però non sento la fatica, è un piacere".

Gaia Gennaretti