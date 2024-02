Storie di donne tra passato e presente con l’Uteam

La sala del consiglio comunale di Visso ha ospitato l’evento "Diplomatiche, organizzatrici, mecenati: storie del passato per donne protagoniste del presente". Un’iniziativa promossa dall’Uteam (Università della terza età dell’alto maceratese) col patrocinio e il contributo della Commissione per le Pari opportunità della Regione Marche. Dopodomani (sabato) si replica a Castelraimondo (ore 17.30, sala Uteam) con nuovi protagonisti: la flautista Claudia Piccinini, l’associazione Con-"tatto", che dà sostegno alle donne affette da importanti patologie, e la psicoterapeuta Francesca Pigliapoco del Centro antiviolenza di Macerata. Modera gli interventi la giornalista Barbara Olmai.

L’incontro, oltre a tracciare la strada verso la parità di genere, rappresenta un’occasione di socializzazione per paesi ancora alle prese con la ricostruzione. A Visso sono intervenuti, fra gli altri, la professoressa Maria Pierandrei, la direttrice dell’Uteam, Anna Vissani, la docente Unimc, Ines Corti, il sindaco Gianluigi Spiganti Maurizi e in rappresentanza della Commissione Pari opportunità, Paola Gerini. Gli intermezzi musicali sono stati curati da "Verba et Soni" con la voce di Stefano Savi, la musica di Roberto Gatta e le letture di Alberta Ricottini. Spazio pure alle volontarie del gruppo "Uniamoci" del Centro sociale Meno giovani "Bernardo Serfaustini" di Visso.