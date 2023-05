Storie di rinascita a teatro C’è anche Manuel Bortuzzo

di Lorenzo Fava

Quattro storie di rinascita saranno sul palco del Lauro Rossi il prossimo sabato alle 21. "Heroes" è un evento, uno spettacolo benefico alla seconda edizione che racconta come sia possibile superare i propri limiti e rialzarsi dopo ogni caduta. Una serata di condivisione e solidarietà inserita dall’amministrazione comunale all’interno del Festival della famiglia, in quanto "entità coinvolta nelle problematiche di cui si andrà a parlare", come espresso dagli assessori Francesca D’Alessandro e Riccardo Sacchi, che hanno fortemente voluto questa iniziativa solidale. Daniele Cassioli, pluricampione mondiale di sci nautico non vedente dalla nascita; Jacopo Corona, fondatore del biscottificio che inserisce nel mondo del lavoro persone con disabilità; Martina Giammarini, danzatrice sorda finalista di Italia’s got talent e Manuel Bortuzzo, nuotatore rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola preso per uno scambio di persona nel 2019, testimonieranno come nello sport, nel lavoro ed in ogni ambito della vita siano riusciti a superare momenti di estrema difficoltà, trasformando la sofferenza in opportunità di evoluzione. I proventi della serata ideata da Laura Baldoni e Rinaldo Feroce, che vede i posti del teatro in piazza della Libertà quasi già esauriti, verranno devoluti interamente alla Lega italiana fibrosi cistica Marche. Patrocinata dal Comune di Macerata, dalla provincia, dall’ateneo e dal Consiglio regionale, l’iniziativa presenterà alcune novità rispetto alla prima edizione: l’esposizione agli Antichi forni dei disegni selezionati dal contest organizzato per le classi terze delle scuole primarie della città, oltre ad un laboratorio di "cucina fantastica" per bambini dai sei ai dieci anni a cura del microbiscottificio Frolla, realtà osimana di cui Jacopo Corona è il fondatore, e la presentazione de "Il mondo accanto", libro illustrato, a tema inclusione, con l’autrice Elisa Caporalini.

"Vorremmo che questo evento fosse, oltre che una grande opportunità di crescita ed ascolto, l’occasione per accendere un riflettore sulla fibrosi cistica. La Lega italiana fibrosi cistica, il cui centro nelle Marche si trova a Torrette di Ancona, avrà uno spazio riservato. Sensibilizzare su questa rara malattia genetica è uno dei nostri obiettivi", ha detto Laura Baldoni, organizzatrice dell’iniziativa insieme a Rinaldo Feroce, che ha aggiunto: "Persone da tutta Italia ci hanno scritto, contattandoci per proporre altre storie di rinascita da raccontare. Quest’anno abbiamo confermato il gruppo che suonerà durante la serata, i Mothra. Martina Giammarini, oltre a raccontare la sua storia, ballerà. Una grande opportunità di assistere ad uno spettacolo che punta ad arrivare al cuore delle persone".