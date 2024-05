Storie di rinascita al Lauro Rossi. Una serata per i malati di fibrosi

Un padre single che adotta una bambina con sindrome di Down e una pallavolista che nelle favelas non ha mai smesso di sognare: sono due delle storie che verranno raccontate la sera di sabato 18 maggio (inizio alle 21) sul palco del teatro Lauro Rossi, già quasi sold out per l’evento. "Heroes", che per il terzo anno viene organizzato da Rinaldo Feroce e Laura Baldoni, farà parlare persone che dalle difficoltà sono riemerse più forti ed evolute. Con Luca Trapanese e Luciana Do Carmo racconteranno le loro storie anche Valentina Mastroianni, autrice de "La storia di Cesare", che parlerà del suo amore per il figlio affetto da una rara patologia genetica; Andrea De Beni, nato con una malformazione al femore, parlerà dei suoi successi in ambito sportivo e Marco Fornaro, strategist pubblicitario, della ripresa dal trapianto ai polmoni a cui la fibrosi cistica lo ha costretto. Sul palco si esibirà anche una band, i Mothra; la conduzione dell’evento sarà affidata a Matteo Pasquali. Laura Baldoni ha sottolineato come "gli incassi della serata saranno utilizzati per comprare, per l’ospedale di Torrette di Ancona, un macchinario per la fibrosi cistica, utile in fase di diagnosi e di farmacovigilanza. Ringrazio Pierpaolo Verdenelli di Mediolanum e a tutte le realtà private che ci sostengono". Rinaldo Feroce ha aggiunto: "L’evento, nonostante abbia tre anni, è già maturo. Diverse persone chiedono di potersi raccontare; chi assiste allo spettacolo esce cambiato. Le storie narrate, siano queste di padri, di figli o di sport, arrivano dritte al cuore in maniera originale". "Come amministrazione comunale – ha spiegato l’assessore Riccardo Sacchi – abbiamo creduto fin da subito a questo progetto che esalta la capacità di rialzarsi e vivere una vita colorata. È una manifestazione da cui si esce più profondi e maturi rispetto a quando si è entrati. Inoltre ha la straordinaria abilità di mettere insieme il settore pubblico e privato, dalle istituzioni agli sponsor". La vicesindaco Francesca D’Alessandro ha sottolineato come il progetto abbia "una valenza straordinaria; si valorizzano numerosi messaggi che la nostra amministrazione vuole promuovere. C’è moltissimo anche delle politiche sociali, con la persona posta al centro, e con tematiche come la malattia e la sofferenza vista con lo sguardo della rinascita. Il messaggio che vogliamo dare è proprio questo: uscire da una logica di pietismo e scommettere sul progetto di vita di ogni persona, che al proprio interno ha sempre tantissime risorse".