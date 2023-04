Storie di rinascita, c’è Bortuzzo a teatro

Il 20 maggio alle 21, Manuel Bortuzzo sarà al teatro Lauro Rossi, nell’ambito della seconda edizione di "Heroes - storie di rinascita". L’iniziativa, i cui proventi saranno devoluti alla Lega italiana Fibrosi cistica Marche Odv, nasce con l’intento di trasmettere un messaggio di speranza attraverso le testimonianze di coloro che nello sport, nell’attività professionale, o in altri ambiti della vita, sono riusciti a superare momenti di estrema difficoltà, rialzandosi e trasformando le sofferenze e le avversità in una straordinaria opportunità di rinascita. Heroes – Storie di Rinascita è patrocinato dal Comune, dalla Provincia, dall’Università e dal Consiglio Regionale delle Marche. Bortuzzo giovane promessa del nuoto, racconterà la sua vita e i suoi progetti, spezzati dalla sparatoria avvenuta nel 2019, nella quale è stato raggiunto, per uno scambio di persona, da un colpo di arma da fuoco alla schiena. La sua vicenda è stata raccontata in una fiction Rai del 2022 tratta dal libro "Rinascere, l’anno in cui ho ricominciato a vincere". Attualmente Bortuzzo è un atleta tesserato con le Fiamme Oro, vincitore in Coppa del Mondo a marzo 2023 nei 100 rana e nei 200 misti, sogna la convocazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024. I biglietti per la serata sono già disponibili alla biglietteria dei teatri in piazza Mazzini e online sul sito vivaticket.com con la possibilità di scegliere tre fasce di donazione diverse.