Storie di sport e musica sul palco: all’Annibal Caro ’Primavera di vita’

"Lo sport raccontato non dal solito campione che ce l’ha fatta ma di chi, grazie ad esso, ha appreso dei valori". Con queste parole il vicesindaco e assessore allo Sport Claudio Morresi ha voluto presentare ‘Primavera di vita’, la serata di giovedì 4 maggio che si terrà al teatro Annibal Caro, organizzata con la collaborazione della rete sociale ‘Oltre’ e l’Azienda Teatri. Dal palcoscenico della città Alta, ecco dunque le testimonianze del civitanovese Alessandro Gattafoni, il 36enne affetto da fibrosi cistica autore delle imprese ‘125 miglia per un respiro’, dell’atleta e scrittrice Margherita Forconi autrice del libro ‘Ora che siamo soli’ (una storia autobiografica in cui racconta il disagio giovanile accentuato dalla pandemia, ndr), e di Fabio Micarelli, collaboratore tecnico dell’allenatore di calcio Marco Giampaolo che lo scorso anno perse il proprio figlio a causa di un incidente stradale. Tutto ciò accompagnato dalle note musicali del compositore Bip Gismondi e della cantautrice Serena Abrami, mentre a condurre la serata sarà la psicologa Giulia Cesetti con Andrea Foglia di ‘Oltre’. Alla conferenza di palazzo Sforza hanno preso parte Morresi, Foglia, Maria Luce Centioni e Agnese Biritognolo dell’Azienda Teatri, i consiglieri comunali Paola Fontana e Gianluca Crocetti, Renzo Morreale del laboratorio musicale ‘Il palco’, Barbara Moschettoni per la Caritas diocesana e Antonella Citarella della cooperativa ‘Il grillo’. "Lo sport – le parole di Foglia – fa parte dei fattori di protezione sociale", mentre la Moschettoni ha ricordato "l’impegno di una società sportiva nel dare la possibilità ad un nostro assistito di allenarsi gratuitamente" e Fontana che "lo sport aiuta a crescere". Centioni ha invece spiegato che i teatri sono "onorati di ospitare l’iniziativa".

Francesco Rossetti