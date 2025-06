Storie e immagini della città: nuovo volume della Miscellanea

Al Lido Cluana la presentazione della Miscellanea 2025 "Civitanova Immagini e Storie" (edizioni Nisroch), giunta alla 21esima uscita, a cura di Giulietta Bascioni Brattini e di Alvise Manni, rispettivamente vice e presidente del Centro studi, stampato con la collaborazione dell’Archeoclub e del Lions Cluana. "Anche quest’anno siamo riusciti a rispettare le attese – ha detto il professor Manni – proponendo 18 saggi di venti autori. Il numero l’abbiamo dedicato agli amici che purtroppo ci hanno lasciato: Roberto Bagnasco, Vinicio Bertoni, Livia Brillarelli, Carlo Capozucca, Sergio Coscia, Alberto Francinelli, Giorgio Luzi, Nazzareno Paolini e don Alberto Spito. Questi gli argomenti trattati: San Marone martire e patrono, il ciborio di S. Marone, Pergamena di Sisto V sui Cesarini del 1586, Clelia Farnese duchessa di Civitas Nova, Il Cristo Risorto di Gaspare Trini, Alcuni progetti del porto rifugio, Storia dei Macellari, I pastifici Leonfanti, L’antifascista dimenticato Cesare Bongelli, Edward Orlowski, uomo e soldato di valore, Il carismatico Don Silvestro Contigiani, Antonio Bertoni, Sabatini e la storia del ciclismo cittadino, Livia Brillarelli, una vita per la cultura, La Civitanovese in campo internazionale, "Civitate Nova", Storia per immagini di Civitanova, Spigolature miscellanee civitanovesi.

Ennio Ercoli