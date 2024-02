Storie femminili mediorientali

Dopo il primo pomeriggio da applausi, domani la biblioteca comunale ’Antolisei’ di San Severino ospita, dalle ore 17, un nuovo incontro per la rassegna “La dea in biblioteca. Da Le Mille e una notte a Donne Vita Libertà”. L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto “I racconti della dea Feronia”, è curata dall’associazione Ev in collaborazione con la stessa biblioteca civica, I Teatri di San Severino, l’associazione Sognalibro, l’Istituto ’Divini’, la Pro loco, le associazioni ’Pranzo al Sacco’ e L’Anello della Vita e con il patrocinio del Comune di San Severino. Curato dalla scrittrice Lucia Tancredi il nuovo incontro racconterà e presenterà storie e libri della letteratura femminile mediorientale. L’ingresso è libero.