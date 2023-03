"Storie nell’armadio" al Vaccaj Tutti pronti a tremare... dalle risate

Due attori, spaventati ma curiosi, si avvicinano ad uno strano armadio comparso all’improvviso… che cosa ci sarà dentro? Vecchi costumi teatrali? Polverose parrucche? E cosa si nasconde nell’armadio di ogni bambino? Mostri, streghe, marmocchi dispettosi, draghi, principi, fate? È "Storie nell’armadio", in scena questo pomeriggio alle 17, al Vaccaj di Tolentino, per la rassegna "A teatro con mamma e papà". "A causa di un lupo alquanto dispettoso, i due attori sono costretti ad aiutare le misteriose creature che si nascondono nell’armadio – raccontano gli organizzatori –. I protagonisti escono magicamente e prendono vita, in un esilarante carosello di storie vecchie e nuove che tentano di spaventare, ma fanno solo divertire. Gran finale con un’esaltante battaglia di cuscini tra gli spettatori". Lo spettacolo vede in scena due attori e nell’armadio un animatore, che dà vita ai pupazzi protagonisti delle storie raccontate. Attraverso il racconto di fiabe tradizionali e di storie moderne, lo spettacolo esorcizza la paura e fa tremare dalle risate, con Oberdan Cesanelli, Stefano Leva e Lorenzo Palmieri. Biglietti su www.vivaticket.com, nelle biglietterie del circuito Amat e alla biglietteria del Vaccaj dalle 16 ([email protected]).