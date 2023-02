Stornelli e sorrisi per gli ospiti della casa di riposo

‘O campagnola bella, tu sei la reginella’. Recitano così i versi degli stornelli popolari cantati da un quartetto di giovani che da un po’ di tempo a questa parte si dilettano nell’animare le giornate degli ospiti della casa di riposo Opera Pia Antonio Gatti. Si chiamano Jacopo Scipioni, Mauro Giorgini, Tamara Baccoli e Luca Di Bonaventura e sono tutti di Montecosaro. A loro la musica piace, condividono filmati sui social, ma soprattutto amano trasmetterla portando "allegria ed intrattenimento" agli anziani. E così hanno anche dedicato delle strofe ad una donna con sindrome di down. Che dire, si tratta di iniziative più che nobili, corroborate dal fatto che "tutto è fatto in maniera volontaria", spiega Jacopo Scipioni, una delle voci di quella che più che una vera e propria band è piuttosto una compagnia di amici che vogliono "semplicemente divertirsi". "La musica popolare ci appassiona – dice poi Scipioni – e vogliamo farla conoscere ai giovani che non l’hanno mai ascoltata, far riscoprire loro la tradizione". Intanto, eccoli allietare gli anziani della struttura montecosarese, l’ultima visita in via Antonio Gatti l’hanno effettuata lo scorso giovedì. Come detto, intrattenimento ed allegria nelle quattro mura di una residenza per anziani, e la struttura ringrazia. Il 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio Abate, sulla pagina Facebook della casa di riposo sono state pubblicate le immagini della giornata, con tanto di commento: "La prima nostra festa dell’anno 2023 dedicata a Sant’Antonio dalla barba bianca. Grazie a tutti i nostri ospiti che con i canti hanno aiutato Jacopo Scipioni e Fabrizio Quattrini nella musica". Ai tempi del Covid, distanze sociali e mascherine permettendo, l’appuntamento era in giardino. Con ciò, anche la solitudine, per un po’, si è dovuta fare da parte. Ma torniamo ai giorni nostri, o meglio al nuovo anno, dove i cantanti montecosaresi hanno aperto un’altra bella parentesi di sensibilità: ‘Rose rosse’, celebre testo di Massimo Ranieri, è diventato ‘Cara Silvia’ una donna con sindrome di down che a gennaio scorso ha spento cinquanta candeline. “Cinquanta son arrivati, ma cosa vuoi che sia tu sei una poesia. Silvietta del mio cuore, questo canto è per te“, cantava il quartetto. Lo si potrebbe definire un ‘karaoke della solidarietà’, ma loro semplicemente passano del tempo regalando qua è là qualche sorriso.

Francesco Rossetti