StraCivitanova, è tutto pronto: le iscrizioni superano le pettorine

di Francesco Rossetti

Febbre da StraCivitanova, pettorine sold out già prima delle scadenze. "Abbiamo dovuto realizzarne di nuovi, le richieste vanno oltre le aspettative", confessano entusiasti gli organizzatori. Nello specifico, si tratta delle t-shirt utilizzate per la 10,8 km, con domande che superano le settecento messe a disposizione dall’Atletica Civitanova. Per iscriversi a questo tipo di competizione, ci sarà tempo fino a stasera, con lo stand al Varco sul Mare aperto dalle 16 alle 20. Il costo è di dieci euro, con relativo pacco gara. E’ invece terminata la fase delle iscrizioni alla mezza maratona (21,097 km): anche qui, siamo sulla soglia dei settecento partecipanti; 657 per la precisione gli atleti pronti a darsi battaglia sui due lungomari cittadini. In questo caso, si tratterà di una gara professionistica, riconosciuta dalla Federazione italiana d’atletica leggera (Fidal, ndr) come competizione nazionale. Azzardando qualche previsione sui possibili vincitori, il nome caldo è quello di Verity Clare Ockenden, britannica, classe 1991, della ‘Runners Chieti’. Infine, ecco la passeggiata di 3,5 chilometri, alla quale sarà possibile segnarsi anche domenica mattina. In totale l’obiettivo è raggiungere grossomodo "le 2.300 presenze", ammette il presidente di Atletica Civitanova Sergio Bambozzi. Arriv a "2.500" il vice Alfredo Andreozzi. Numeri che comunque dipenderanno principalmente da quanti vorranno semplicemente godersi due passi all’aria aperta, senza troppo badare allo sprint: è la platea indefinita della passeggiata "per la quale – illustra Bambozzi – molto dipenderà del meteo, perché in tanti decideranno all’ultimo, avendone la possibilità". Lo scorso anno, furono circa 1500 i partecipanti totali, ma la 3,5 km non era nel novero delle proposte. Restando sulle cifre, va poi menzionata la folta presenza dei gruppi alla dieci chilometri: con buone probabilità, il più numeroso sarà quello della palestre ‘Exe- Am’, che al momento conta all’incirca 130 aderenti. Ma nutrito è anche il ‘Gruppo delle sei’, che sfila con le magliette contro la violenza sulle donne. L’inclusività andrà di corsa: ‘InSuperAbily’ porta cinque ragazzi con disabilità, spinti da trenta corridori. Tutto pronto dunque per le 9.30 di domani, quando dal Varco partirà la carovana di podisti. Ma prima spazio alla teoria: oggi, mattina e pomeriggio, via a una serie di convegni, al lido Cluana, su sport, atletica e alimentazione.