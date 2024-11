Stracivitanova, la corsa mette in vetrina la città

Pietro Riva e Sara Nestola conquistano il titolo italiano nella mezza maratona. Ieri Civitanova ha ospitato i campionati italiani, evento organizzato dall’Atletica Civitanova che ha richiamato quasi 800 atlteti e nomi di prestigio nel panorama dell’atletica. Tante le persone che hanno assistito alla manifestazione che ha preso il via da corso Umberto I con due partenze in differita: prima le donne, alle 9.30, poi gli uomini, un quarto d’ora più tardi. La gara avvincente si è snodata su tutto il lungomare, per due giri da 10.5 chilometri ciascuno e un totale di 21.097 chilometri. Questo il podio maschile: Pietro Riva (Fiamme Oro) ha tagliato per primo il traguardo in un’ora, 2 minuti e 47 secondi, secondo Joseph Kimeli Kimutai (un’ora, 2 minuti e 49 secondi), terzo Nekagenet Crippa (un’ora, tre minuti e 7 secondi). Tra le donne prima Elvanie Nimbona, che ha fermato il cronometro a un’ora, 11 minuti e 24 secondi. Dietro di lei Sara Nestola (un’ora, 12 minuti e 32 secondi) e terza Teresiah Kwamboka Omosa (un’ora, 13 minuti e 4 secondi). Tra gli under 23 uomini, la spunta Nicolò Bedini in un’ora, 4 minuti e 3 secondi, mentre tra gli junior sale sul gradino più alto Abrham Angino Carson Gotti Asado, con un’ora e 8 minuti. Per le under 23 titolo italiano ad Aurora Bado con un’ora, 15 minuti e 4 secondi, mentre la nuova campionessa italiana Juniores è Margherita Voliani (un’ora, 18 minuti e 22 secondi). Alle premiazioni sul palco il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore allo sport Claudio Morresi, il comandante del porto Chiara Boncompagni, il presidente Coni Marche Fabio Luna e il presidente Fidal Marche Fabio Romagnoli, con il presidente dell’Atletica Civitanova Sergio Bambozzi. "Aspettavamo da tanto questo evento e siamo soddisfatti – ha detto Bambozzi –. Capisco i disagi, ma era un evento importante". "La manifestazione nazionale ha trasformato Civitanova in un vivace palcoscenico sportivo" ha detto il sindaco Ciarapica.

Chiara Marinelli