StraCivitanova, si cambia. Non ci sarà la gara 21km

Al via la StraCivitanova, ma non ci sarà la 21 km. Si terrà domenica 10 marzo la quarantottesima edizione della manifestazione podistica, a cura dell’Atletica Civitanova, che ogni anno chiama in città migliaia di atleti da tutta Italia. Stavolta, le corse in programma sono soltanto due: la 10 km competitiva e non e la passeggiata da 4 km, ma tutto ciò si deve ad una bella novità per la stessa società d’atletica leggera e per la città. "La Fidal (Federazione italiana d’atletica leggera, ndr) – spiega il vicepresidente di Atletica Civitanova, Alfredo Andreozzi - ci ha affidato il Campionato italiano di Mezza maratona per assoluti, che Civitanova ospiterà il 3 novembre. Secondo il regolamento della stessa Federazione, se si organizza una mezza maratona non ne possono essere indette altre nella stessa città: ecco spiegato il motivo dell’assenza della 21 km alla Stracivitanova. Ma che la stessa Fidal ci abbia assegnato un’iniziativa del genere, è un fatto che ci inorgoglisce e ci ripaga di tutto il lavoro svolto in questi anni".

Piccole variazioni riguarderanno il percorso; come di consueto, si partirà alle 9.30 dal lungomare Piermanni - zona Varco sul mare - per transitare sui due lungomari, al molo e in centro, tuttavia sarà evitato il giro dello stadio. Sarà inserito, invece, un passaggio in via Cavour e via Ciro Menotti, poco prima di tagliare il traguardo (che resta al Varco sul Mare). "In questo modo – aggiunge –, anche l’impatto sulla viabilità sarà minore e certe vie, una volta passati i podisti, potranno essere riaperte alla circolazione".

L’itinerario della "Strafamily" di 4 km prevede, invece, una passeggiata sul lungomare Piermanni, in via Trento, al molo sud, allo stadio e in via Cavour. Anche quest’anno, escluse la Stracanina e la Nordic Walking. "I numeri? L’obiettivo è raggiungere le 2000 adesioni, tuttavia credo che lo supereremo, perché molto persone che nelle passate edizioni gareggiavano nella 21 km, si aggiungeranno alla 10. Le richieste stanno già arrivando, abbiamo consultato le palestre e si sono formati dei gruppi, per giunta molto numerosi, tra cui alcuni che fanno riferimento a importanti aziende della città. C’è chi ha già raggiunto la quota dei 100 componenti, mentre altri viaggiano sulla ottantina di componenti. Vorremmo coinvolgere anche le scuole". Nel giorno che precederà la Stracivitanova, non mancheranno convegni e iniziative a tema sportivo con professionisti del settore.