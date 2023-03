"Strada a Chiarino disastrosa, servono interventi"

"La situazione della strada di Chiarino è tornata a essere disastrosa: si sono create delle nuove buche sull’asfalto, profonde almeno 15 centimetri, che danneggiano le auto. Come se non bastasse, diversi mezzi sfrecciavano qua a folle velocità; il Comune deve installare dissuasori, fare controlli e sistemare in modo definitivo la carreggiata". Torna a protestare Emanuele Giorgini, che abita lungo la frazione di Recanati e da anni lamenta lo stato in cui versa parte di quella strada di campagna – circa un chilometro –, all’altezza dell’incrocio con il complesso Astea e fosso San Giuseppe. A dicembre, lui aveva sollecitato l’amministrazione comunale, il prefetto di Macerata Flavio Ferdani e il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, spendendo una pec. In effetti, alla fine di quel mese, il primo cittadino Antonio Bravi era poi intervenuto, facendo asfaltare i tratti più malmessi della strada. "Ma siamo da punto a capo – dice Giorgini –. Tant’è che l’altro giorno ho mandato una mail al sindaco Bravi, perché nel frattempo si sono creati altri fossati e buche. Quello che mi fa arrabbiare è che nei giorni scorsi il Comune ha svolto dei lavori di sistemazione nelle strade interessate dalla gara ciclistica ‘Tirreno-Adriatica’, però non a Chiarino, malgrado le note criticità. Dovrebbero contare molto di più i cittadini, che vivono 365 giorni all’anno la città e pagano le tasse". Giorgini tiene anche a sottolineare "che per legge il sindaco deve provvedere alla sicurezza stradale, è lui il responsabile. Quindi, è ora che faccia eseguire un intervento definitivo per riasfaltare la carreggiata. Non ci possono essere alibi, sono 10 anni che la situazione è così. Non solo, qui ci sono macchine che corrono sopra ai 100 orari: è opportuno installare dossi e dissuasori e far stazionare per dei controlli la polizia locale. Altrimenti, qualcuno rischia di rimanerci secco. Ieri, ho telefonato al sindaco sollecitando il suo intervento, che non può di certo attendere".

g. g.