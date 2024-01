Strada a rischio frana: c’è l’incarico

Consolidamento della scarpata, a rischio frana per problemi di dissesto idrogeologico, lungo la strada comunale Mornano di Civitanova Alta a ridosso dell’incrocio con la strada vicinale Fonte Zoppa, il progetto esecutivo è stato affidato dal Comune ad un architetto esterno, Francesco Bacioni, a cui verra riconosciuta la parcella di 36.160 euro per il servizio di ingegneria e architettura, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, la contabilità e per un intervento finanziato dal Pnrr e che svilupperà un costo di 230.000 euro. . Sul fronte dei lavori pubblici l’amministrazione comunale ha affidato alla Edilasfalti di Camerino i lavori di ampliamento dei marciapiedi di via Zara e l’asfaltatura della sede stradale (costo 185.000 euro) mentre sarà la ditta Co.ri Srl di Loreto ad eseguire i lavori di rifacimento dell’asfalto in contrada Piane Chienti, nei tratti della strada del Vallato e della strada Della Chiusa (costo 195.000 euro).