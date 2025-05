Strada comune e Comitato Palestina. Domani un presidio in largo Amendola

Domani alle 17 Strada comune, in nome del Comitato per la Palestina, propone un presidio in largo Amendola, davanti alla libreria Giunti. "L’assalto condotto da Israele a Gaza, con bombe, droni, carri armati e missili contro una popolazione priva di un esercito è già costato oltre 60mila vittime palestinesi, in maggioranza donne e bambini. Si tratta di una strage portata avanti nel silenzio dell’occidente, e con la sua attiva complicità. Non solo gli Usa e il Regno Unito, ma la Germania e non ultima l’Italia continuano ad armare Netanyahu, sul quale pende un mandato di arresto per crimini di guerre e contro l’umanità. Questo in sfregio alla nostra Costituzione. Non può non scuotere le coscienze di tutti noi. Ci sentiamo di gridare la nostra indignazione", scrivono il Comitato e Strada comune.