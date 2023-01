"Strada da sistemare, siamo stanchi"

di Lucia Gentili

Un problema annoso, quello della strada dissestata in via Portanova, a Tolentino. "La situazione va avanti da tempo – spiega un residente Bruno D’Innocenzo (ma la sua segnalazione è condivisa anche da altri abitanti della zona) –. In seguito a una frana, la strada in un tratto presenta un dislivello addirittura di un palmo; il marciapiede si è gonfiato e i cordoli si sono sollevati. Insomma, la strada sembra abbandonata a se stessa. Per segnalare il pericolo sul fondo stradale, io stesso ho messo un triangolo. Così come ho tagliato le canne a lato della carreggiata, perché altrimenti sarebbe stato impossibile camminare sul marciapiede. Siamo stanchi. Ho avvisato ufficio tecnico e amministrazione da diversi mesi. Mi auguro che almeno la strada venga sistemata in via provvisoria, in particolare per ’tamponare’ il dislivello". "Siamo consapevoli del problema di via Portanova – dichiara il sindaco Mauro Sclavi –. Da quando ci siamo insediati, abbiamo lavorato in stretta collaborazione con l’ufficio tecnico, che ringrazio, e finalmente possiamo dire che i lavori sono in fase di gara d’appalto e speriamo che nel breve periodo potrà essere risolto. All’incirca possiamo auspicare che per la fine della primavera potremo già vedere i primi segni tangibili di miglioramento. Questa come altre situazioni in città sono al centro di interventi per migliorare la qualità delle strade e dare ai cittadini un concreto segnale di vicinanza". A partire dalla settimana prossima partiranno i lavori di riqualificazione di viale Labastide Murat (fondi Pnrr), che vedranno il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, oggi impraticabili.