Strada di Corneto chiusa "Appena il tempo migliora potranno partire i lavori"

"Appena il meteo ce lo consentirà, partiranno i lavori per poter riaprire la strada di Corneto". Lo annuncia l’assessore Andrea Marchiori, spiegando da cosa sia nata la chiusura del collegamento che sale dalla Carrareccia. La strada non è ad alto traffico, ma nei casi, fin troppo frequenti, di problemi alla viabilità in via Roma, diventa un’alternativa utilissima. Da mesi, invece, purtroppo non è percorribile. "L’alluvione dell’ottobre scorso – spiega l’assessore ai Lavori pubblici – ha creato un problema di erosione al fosso Valteia vicino al ponte, fatto per altro come si faceva all’epoca, con l’arcata in mattoni. Per motivi di sicurezza è stato necessario impedire il passaggio: non essendo più come prima, potrebbe essere pericoloso. Abbiamo fatto subito la domanda alla Protezione civile per chiedere l’indennizzo del danno".

La strada però è utile, soprattutto quando quelle solite sono bloccate da incidenti o imprevisti, come accaduto anche tre giorni fa. "Infatti abbiamo già programmato i lavori, per il ripristino degli argini e la messa in sicurezza con opere di contenimento e consolidamento delle arcate del ponte. Il Comune è pronto ad anticipare la spesa, che sarà di qualche centinaio di migliaia di euro, abbiamo fatto dei sopralluoghi con il geologo e i tecnici, ma purtroppo ancora non possiamo fare i lavori, che sono impossibili con la pioggia. In estate il Valteia si secca, a quel punto, se non prima, si potrà intervenire all’interno del corso d’acqua. Bisogna considerare che non faremo solo un piccolo intervento di sistemazione di quegli argini, perché limitarsi a mettere un po’ di terra di riporto vorrebbe dire riavere lo stesso problema alla prossima pioggia. Si dovranno fare dei terrazzamenti, per mettere davvero in sicurezza la zona a monte e a valle del ponte, come è successo con il fosso Narducci a Sforzacosta, che infatti ha retto benissimo agli ultimi eventi atmosferici più intensi".

Impossibile dunque, per ora, dire quando si potrà avviare il ripristino degli argini e la messa in sicurezza del ponte, l’amministrazione comunale però ribadisce l’impegno per riaprire prima possibile la strada di Corneto.