Strada di via Bramante, iniziata la sistemazione

Hanno preso il via i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale di via Bramante, a Corridonia, per un importo complessivo lordo di 57.000 euro, finanziati per 30.000 euro con un contributo assegnato dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’Interno e per restanti 27.000 mediante fondi propri del Comune. "Le opere – ha illustrato il primo cittadino Giuliana Giampaoli - sono a completamento di quelle di sistemazione della viabilità nelle adiacenti via del Lavoro e via dell’Industria, già terminate. Sono poi anche iniziati i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in diversi siti".