Strada dissestata, previsti i lavori

Strade dissestate, buche pericolose anche sulle vie principali. La situazione in città pone all’attenzione diverse emergenze e tra queste una riguarda l’asfalto intorno alla rotatoria tra via Silvio Pellico e via San Costantino, nel quartiere di Santa Maria Apparente. Per i lavori di sistemazione la giunta ha previsto una spesa di 100mila euro. Il sopralluogo dell’ufficio tecnico ha ravvisato in quest’area numerose criticità e quindi con l’obiettivo di ridurre gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati e che sono costosi, è stato varato il progetto definitivo per un intervento risolutivo.