Strada fino a Tolentino: approvato il restyling da 3 milioni a Urbisaglia

Il presidente della Provincia Sandro Parcaroli ha firmato il decreto di approvazione del progetto esecutivo per sistemare i circa 13 chilometri della provinciale 43 "Entoggese", la strada di collegamento tra l’incrocio con la SS 78 Picena di Urbisaglia e la SS 77 Val di Chienti di Tolentino, che permetterà di riparare una serie di danni creati dal sisma 2016. Il costo complessivo dell’intervento è di 3.055.000,00 euro, finanziati dalla Protezione civile. I lavori presumibilmente inizieranno a settembre. Per il ripristino e la messa in sicurezza della strada sono previsti diversi interventi che non riguardano solo l’asfaltatura, ma anche la sistemazione di pendii e versanti. "L’ufficio viabilità della Provincia ha predisposto un programma di interventi – commentano Parcaroli e il vicepresidente Luca Buldorini –. L’arteria presenta diversi cedimenti e ammaloramenti, frane alle scarpate. Verranno realizzate opere di sostegno e di protezione dalla caduta massi, oltre al ripristino dei parapetti e all’allargamento del ponte sul torrente Entogge".