"Strada franata da diverso tempo ma in 11 mesi non è cambiato nulla"

"Accogliamo turisti, promuoviamo il nostro bel territorio e poi non riusciamo a farli arrivare per via di una strada franata ormai quasi un anno fa". A parlare è Samantha Venanzi che gestisce due attività in località Panicali di Cingoli, ovvero Podere le Serre e Travelearn Marche. Si fa portavoce di tante persone che vivono o frequentano questa zona. "A seguito dell’alluvione del 15 settembre scorso – spiega Venanzi – la strada principale per raggiungere il nostro B&B (che si affaccia sul lago di Castreccioni, ndr) è franata e a distanza di oltre 11 mesi è tutto come quel giorno. Quindi per raggiungere la struttura occorre percorrere una strada comunale sterrata di oltre 4 chilometri, con delle pendenze superiori al 10%, con solchi, scoli di acqua, ciottoli e pietre che non permettono in molti tratti il passaggio di due automezzi. Per non parlare della non infrequente possibilità di incontrarvi un trattore. La strada non è percorribile con autovetture sportive basse, tantomeno con moto stile granturismo, figuriamoci quelle da strada. Qui manca la sicurezza prevista dalle norme in vigore. L‘altra sera una nostra ospite ci ha detto: "Questa strada è indice di inciviltà!". Come darle torto?" La struttura ricettiva ha visto annullare anche delle prenotazioni a causa della strada impraticabile se non con mezzi 4 per 4. Qui operatori e residenti sono arrabbiati: in pochi giorni hanno raccolto 200 firme consegnate in Comune. Si attendono risposte "anche dalla Regione", spiegano.