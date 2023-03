"Strada franata, rischiamo di rimanere isolati"

di Asterio Tubaldi

Ha ceduto una parte della strada in contrada Sant’Agostino, sotto il quartiere di Castelnuovo, e due residenti, di cui uno gestisce l’agriturismo "Terra del sole", che conta 24 posti letto, rischiano di rimanere, da un momento all’altro, isolati. La situazione è drammatica tanto che ha portato la famiglia di Maurizio Casarola e il titolare della struttura ricettiva, Daniele Guardabassi, a inviare il 23 gennaio, all’indomani della frana, un avviso al dirigente dell’ufficio tecnico, al Consorzio di Bonifica della Regione e al sindaco di Recanati per chiedere "un intervento urgentissimo di messa in sicurezza del tunnel sotterraneo che attraversa la strada interpoderale in Contrada Castelnuovo a Recanati". Il tunnel sta cedendo nel versante del fosso all’aperto e già si è mangiato una parte della carreggiata in terra battuta aprendo una voragine. "In caso di crollo totale – si legge nella nota – gli abitanti e l’agriturismo Terra Del Sole rimarrebbero isolati, essendo la strada interpoderale l’unico collegamento esistente". Nel punto in cui la strada ha ceduto, per evitare che le auto in transito passino radenti alla frana, è stata allargata la strada dal lato opposto. "In caso di crollo del tunnel – aggiungono i residenti – saremo costretti, nostro malgrado, a chiedere i danni". Della questione è stata interessata anche l’Astea perché nel cedimento del terreno è affiorata anche la conduttura pubblica dell’acqua che potrebbe, anch’essa, essere tranciata in conseguenza di un ulteriore, quanto probabile crollo del terreno, facendo rimanere i residenti della zona anche senza acqua. La causa di questo disastro è addebitabile, secondo i residenti di Contrada Castelnuovo, al fatto che le acque, che scendono dal quartiere Castelnuovo, vengono convogliate in un fosso e da lì s’immettono in una conduttura sotterranea che si apre sotto la sede stradale. Il Consorzio di Bonifica era già al corrente di questa criticità tanto che l’anno scorso ha tagliato due grosse piante che, con il loro peso, avrebbero potuto favorire il trascinamento del terreno lasciando, però, le radici. Ha risposto alla richiesta dei residenti anche il dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Recanati che ha inviato un dipendente per una verifica sul luogo di quanto sta accadendo. È trascorso un mese e mezzo, ma nel frattempo non è stato fatto nulla per riparare la fognatura e il danno arrecato alla sede stradale e al privato. Da qui, l’ulteriore richiamo disperato dei due residenti che hanno tutto il diritto di non rischiare di rimanere bloccati in casa e di poter rendere funzionale la grossa realtà ricettiva, come l’agriturismo, tanto più che è imminente l’apertura della nuova stagione turistica con l’arrivo della Pasqua.