"Strada impraticabile e pericolosa, qui lo spazzaneve non passa"

Strade innevate e spazzaneve che non passano. Disagi nelle campagne di Sarnano. A segnalare la situazione è Sara Marchetti che, da quattro anni, insieme al compagno, vive nel territorio di Sarnano. "Dopo il Covid – racconta – abbiamo dovuto fare la scelta di andare a vivere in una casa purtroppo lontana dal paese. Il problema però è che ogni anno, quando nevica, nessuno passa a pulire questa strada o, se passano, lo fanno molto raramente. Di conseguenza noi ci troviamo sempre in difficoltà". Manco a dirlo, con le nevicate di questi giorni, i disagi sono tantissimi: "Il punto è che da quando ha iniziato a nevicare, venerdì, lo spazzaneve è passato solo una volta. Ieri mattina – spiega – purtroppo le strade erano impraticabili e per andare verso casa nostra si rischiano incidenti ad ogni curva". La strada sarebbe piena di neve che, con le basse temperature, ghiaccia creando una situazione di pericolo. Nelle parole di Marchetti c’è tra l’altro la preoccupazione di una mamma: "Noi abbiamo una bambina di due anni che in questi giorni ha la bronchite. Pertanto, ora più che mai avremmo bisogno delle strade pulite". Più volte la condizione di disagio sarebbe stata segnalata a chi di dovere, riporta Marchetti, ma pare senza risultati: "Noi siamo residenti in questo comune e in quella casa, le tasse le paghiamo come tutti e questo è il ringraziamento, non poter riuscire neanche ad uscire di casa. E stamattina (ieri, ndr) – continua – la situazione è persino peggiorata perché cinque macchine sono rimaste bloccate sulla strada. Purtroppo non è il primo anno che succede e noi ci siamo stancati di questo atteggiamento". E infine, una sorta di richiesta che suona più come un accorato appello, specie se si considera che la famiglia potrebbe doversi spostare in macchina per ragioni mediche in qualsiasi momento: "Mi piacerebbe – dice Marchetti – che cose come queste non venissero prese così alla leggera perché ho una figlia di due anni e una minima distrazione con questa neve potrebbe essere fatale". Gaia Gennaretti