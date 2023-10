Strada per Avenale chiusa causa lavori

Da domani e fino al termine dei lavori, non sarà possibile percorrere la strada comunale che da Cingoli scende a Capo di Rio per salire verso la frazione Avenale da cui si può giungere a Grottaccia per immettersi sulla provinciale per Macerata, accorciando i tempi rispetto a quelli sul tracciato (tortuoso, con frequenti andirivieni di camion) della provinciale da Cingoli, ed evitando sorpassi un po’ azzardati. La chiusura permarrà fino alla conclusione dei lavori da effettuare per mettere in sicurezza l’arteria su cui si è verificato un dissesto idrogeologico. I residenti potranno raggiungere le proprie abitazioni utilizzando i tratti che precedono quello chiuso.