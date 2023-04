Strada per la Valpotenza La promessa di Rixi: "Il governo è pronto a fare la sua parte"

di Lorenzo Monachesi

"Ritengo che i rappresentanti delle associazioni e degli enti siano usciti rincuorati dall’incontro su un’opera di collegamento fondamentale per la vallata del Potenza". È quanto ha detto Edoardo Rixi, viceministro della Lega alle infrastrutture e ai trasporti, nella riunione che si è tenuta in Provincia. "Il governo – aggiunge – è disponibile a dare una mano e ad aprire i tavoli di interlocuzione per portare avanti il progetto". Ha quindi preso la parola Sandro Parcaroli, presidente della Provincia. "Le diamo dei compiti – ha detto all’ospite – da portare a Roma per far sì che un territorio colpito dalla pandemia e in parte dal terremoto possa sviluppare e crescere". Luca Buldorini (Lega), vicepresidente della Provincia, è entrato nella questione. "Abbiamo deciso – ha detto – di fare squadra con tanti attori per un’infrastruttura che colleghi il capoluogo con il nuovo casello in costruzione a Potenza Picena. Dovrà essere una strada innovativa e nel contempo si dovrà mettere mano alla sicurezza idrogeologica del Potenza". All’incontro erano presenti l’ex parlamentare Mauro Lucentini (Lega), la consigliere regionale Anna Menghi, la consigliera provinciale Laura Sestili e gli assessori del capoluogo Oriana Piccioni, Laura Laviano e Andrea Marchiori. C’è da riequilibrare le due vallate, quella del Potenza è ricca di insediamenti produttivi. "Ci sono – ha ricordato Gianni Niccolò di Confindustria – oltre 200 aziende con un Pil sui 2 milioni e mezzo e moltissime persone occupate". "Le Marche – ha sottolineato Rixi – soffrono di un isolamento infrastrutturale determinato dalla mancata realizzazione di opere. C’è da considerare che le aziende si trasferiscono qualora non si siano create le premesse perché possano crescere nel loro territorio, e in futuro questa zona è destinata a crescere". Il viceministro ha colto al balzo l’esigenza di procedere alle opere con la messa in sicurezza idrogeologica, ma anche anche di tenere presente l’emergenza climatica. "È necessario individuare aree per creare bacini e micro bacini per la captazione delle acque nei momenti di piovosità per fare fonte alle emergenze". Dal territorio è arrivata forte la richiesta di una nuova strada. "Si tratta di una infrastruttura – sottolinea Sauro Grimaldi, presidente Confindustria Macerata – che doveva essere fatta da tempo. Abbiamo un gap infrastrutturale enorme e non ci sarà crescita se non lo colmiamo". Sulla stessa lunghezza d’onda Enzo Mengoni di Confartigianato. "In quel tratto – dice – c’è una miriade di artigiani e per loro è un’arteria vitale". Per Massimiliano Moriconi, direttore Cna, ha un altro risvolto. "Una parte del collegamento ricade nel cratere e darà un futuro perché tornino a vivere quei paesi che si stanno ricostruendo". Per Francesco Fucili di Coldiretti non c’è tempo da perdere e per Massimiliano Polacco di Confcommercio è un’opera che avrà positivi riflessi anche sul turismo. "A volte si raggiungono con estrema difficoltà i luoghi di vacanza".