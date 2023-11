Strada più ampia tra Montanello e Villa Potenza

Sono stati aggiudicati alla Vie Sotterranee srl di Roma i lavori di ampliamento e riqualificazione della strada che collega Montanello a Villa Potenza. La giunta comunale, infatti, ha deciso di non realizzare più una terza corsia sul modello di quanto previsto per la strada che collega Macerata a Piediripa, come era stato deliberato dalla precedente amministrazione di centrosinistra, per procedere invece a "un intervento alternativo che preveda un adeguamento funzionale della sede stradale". La ditta ha presentato la miglior offerta economica, con un ribasso pari al 23,20% sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, quindi per un importo complessivo di 2.350.073 euro, di cui 7.499 per oneri della sicurezza aggiuntiva. Il progetto prevede l’allargamento delle due corsie di marcia esistenti a 3,50 metri, la realizzazione di due banchine laterali e di altrettanti marciapiedi. "Lungo il tracciato sono state spostate le fermate dell’autobus su apposite piazzole all’esterno della carreggiata, previsti attraversamenti pedonali protetti e l’impianto dell’illuminazione pubblica conferendo all’infrastruttura un deciso miglioramento del livello di sicurezza anche nei confronti dell’utenza pedonale" si legge nella relazione tecnica che accompagna la progettazione esecutiva, redatta dallo studio di ingegneria E.I.G. srl di Muccia. Si prevede, infine, anche l’adeguamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche, nuove barriere di sicurezza e segnaletica adeguata.