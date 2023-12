"Strada provinciale, grazie ai lavori ora è più sicura"

L’Amministrazione comunale segue con attenzione particolare l’andamento dei cantieri in questo fine 2023. "Terminati i lavori lungo la provinciale Corridoniana – ha illustrato il sindaco Giuliana Giampaoli - che hanno permesso di migliorare il convogliamento delle acque meteoriche in ottica di prevenzione e sicurezza, soprattutto in considerazione del verificarsi sempre più frequentemente di fenomeni atmosferici improvvisi e violenti. Sono in via di ultimazione i lavori di sistemazione di via Bramante, poi ultimi ritocchi per la l’abbattimento delle barriere architettoniche in via Santa Croce". Su quest’ultimo intervento la giunta aveva approvato un progetto, il quale comprendeva un primo pacchetto di interventi, finanziati con 80.000 euro dalla Regione che interessava il marciapiede laterale sinistro di via Santa Croce, ma anche i due attraversamenti in prossimità del Santuario per i quali saranno realizzate due rampe di accesso per agevolare il passaggio in sicurezza. Sono stati inoltre previsti la sostituzione della servoscala non funzionante del Cag "Pippo per gli Amici" e l’adeguamento delle vie di fuga del lato est della scuola primaria Lanzi. "Iniziata la costruzione di un lotto di 72 loculi nel civico cimitero, intervento ponte in attesa della costruzione della nuova ala – ha aggiunto il primo cittadino –. Si sta anche provvedendo alla stesura del manto sintetico al campetto dei Beati, che sarà un ulteriore luogo di aggregazione di libera fruizione e pubblico accesso". La struttura si porrà così a servizio del rione. "In fase avanzata il completamento dei lavori al campo ex-Enaoli – ha chiosato Giampaoli - a gennaio si provvederà anche alla sistemazione degli spogliatoi".

Diego Pierluigi