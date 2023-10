"Strada provinciale Macina-Monte San Giusto: situazione peggiora, denuncia Verdecchia"

Scarsa manutenzione sulla provinciale Macina-Monte San Giusto. A denunciare avvallamenti e banchine non pulite che si riempiono d’acqua ad ogni pioggia è il geometra Luigi Verdecchia. "Dopo aver inviato due comunicazioni alla Provincia e aver avuto rassicurazioni del dirigente che fosse stata prevista in bilancio la somma di 300mila euro per i lavori di manutenzione straordinaria nell’ambito del piano delle opere pubbliche 2023 e sul fatto che, nel frattempo, si sarebbe provveduto a effettuare la pulizia delle banchine e degli imbocchi dei tombini dove necessario, ad oggi la situazione è ulteriormente peggiorata. La sede stradale ha continuato ad abbassarsi in un tratto, creando una cunetta che interessa tutta la sede stradale. I tombini presenti sul tracciato erano in massima parte interrati e non più utilizzabili, ma contrariamente a quanto indicato non si è provveduto ad effettuare la pulizia delle banchine, operazione di manutenzione straordinaria che non viene più effettuata da anni, rendendo quindi inutile la presenza dei tombini. Inoltre la segnaletica di pericolo, unita al limite di velocità di 30 km installata inizialmente nelle immediate vicinanze del punto pericoloso, è stata rimossa dopo l’installazione, non in prossimità del luogo, di segnaletica fissa di strada deformata e di limitazione di velocità 60 km".