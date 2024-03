Strade, 17 progetti per sistemarle

Imminente l’inizio dei lavori di riqualificazione di via Cappuccini Vecchi, secondo stralcio, e della strada di Colbuccaro, attesa da anni". È quanto ha annunciato dal sindaco Giuliana Giampaoli riguardo al report sullo stato dell’arte delle manutenzioni straordinarie di strade e marciapiedi, a tre mesi dall’assemblea pubblica, tenutasi al teatro "Lanzi".

Vede la luce quindi il restyling del tratto di strada che collega Passo del Bidollo a Colbuccaro alto, un intervento da 400 mila euro atteso da tempo dai residenti della frazione. L’intervento prevede principalmente la realizzazione del drenaggio e il ripristino delle banchine laterali, la fresatura, il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta, la costruzione di una geogriglia come rinforzo della pavimentazione stradale, la risagomatura stradale e la successiva stesa di un tappetino, infine, il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Complessivamente le opere sulle infrastrutture viarie ammontano a poco più di 1,3 milioni , di cui 747 mila derivanti da fondi sovracomunali, e nell’elenco delle manutenzioni in fase d’avvio c’è appunto il secondo stralcio di via dei Cappuccini Vecchi mentre per l’annualità 2024-2026, in programma c’è il rifacimento di strade e marciapiedi della bretella in via Fonte Lepre per 40 mila euro. Attenzionate anche le strade consortili: in quest’ottica sono 17 i progetti presentati per la manutenzione, sui quali sono stati effettuati i sopralluoghi da parte di Anas e sono ora in attesa di ammissione al finanziamento.

Tra i progetti portati a termine, spiccano i lavori di manutenzione straordinaria da 400.000 euro per le vie dell’Industria e del Lavoro così come via Candido Rocchetti (questi da 80.000 euro) dove è stato anche finalizzato un percorso pedonale. Inoltre, si sono concretizzati gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, per una spesa totale di 80.000 euro, finanziati dalla Regione Marche. Hanno interessato via Santa Croce.

Garantito per finire un nuovo servoscala al Cag "Pippo per gli Amici" e l’adeguamento delle vie di fuga del lato est della scuola primaria "Lanzi".