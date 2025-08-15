"Strade, case e lavoro: le istanze dei cittadini"

Sono passati 14 mesi dalle elezioni a Recanati del sindaco Emanuele Pepa, occasione per fare un piccolo bilancio e guardare al futuro. Quali richieste arrivano dai cittadini?

"Le istanze più frequenti riguardano strade, casa e lavoro. Poi ci sono la questione parcheggi e autorizzazioni varie. Sul fronte viabilità stiamo inseguendo i danni causati dalle bombe d’acqua, come l’ultima che ha colpito soprattutto Bagnolo, lasciando invece illesi altri quartieri. Il bilancio è sempre risicato, ma faremo il possibile per intervenire".

Ha lanciato un appello agli agricoltori.

"Sì, perché in campagna spesso mancano fossati e canalizzazioni: se non trova scoli a monte, l’acqua finisce sulla strada provocando danni a tutti. Alcuni lavorano la terra fin quasi sull’asfalto, ignorando il metro di distanza e il fosso di scolo. Non è un’accusa generalizzata, ma serve più sensibilità. La polizia locale sta intensificando i controlli".

A proposito di polizia locale, è aperto un bando.

"Esatto, ed è rivolto anche al personale interno. È un passo per rafforzare il corpo e i servizi di presidio".

La visita della premier Meloni in Regione ha suscitato dibattito. Che valore ha per Recanati quanto da lei promesso?

"È un segnale di attenzione per l’intera regione. Con il presidente Acquaroli il governo ha accelerato investimenti e cantieri: per Recanati arriveranno 500mila euro dalla Regione per la rotatoria di Palazzo Bello, fondi per la riqualificazione dei bagni pubblici e parcheggi, e altri bandi già vinti, come quello per le mura. Molti interventi infrastrutturali sono in programma. Oltre alle rotatorie già citate pensiamo alla palazzina strategica, alla viabilità intorno alle mura e a nuove opere se Acquaroli sarà rieletto, come la bretella da Palazzo Bello a via Farina".

Estate recanatese: com’è andata?

"Sono soddisfatto: non tutto può piacere a tutti, ma la programmazione ha funzionato. Strutture ricettive piene, anche se il turismo complessivo sembra in leggero calo rispetto a giugno. Chiuderemo con il raduno marchigiano dei bersaglieri e lo street food del 21 settembre".

Novità sul fronte ricettivo?

"A breve spero di poter annunciare sviluppi su una struttura storica come quella dell’Hotel Gallery, oltre alla gestione dell’ostello del Duomo da parte della fondazione San Filippo Neri. Stiamo anche lavorando a una web app turistica per percorsi a piedi e in bici".

E i bagni pubblici?

"Ristruttureremo quelli sotto la scalinata Broglio d’Agliano e ne costruiremo di nuovi sotto le logge del Comune e al parco dei Torrioni, a San Francesco".

Asterio Tubaldi