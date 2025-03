Strade chiuse, centro off limits. Appello dei negozianti al sindaco

La chiusura di via Gioacchino Murat, iniziata lo scorso 14 febbraio per la demolizione di un edificio, sta creando non pochi disagi a Tolentino. In base all’ordinanza sarebbe stata chiusa "fino al 31 marzo o comunque fino al termine dei lavori". Ma i tempi si sono allungati e non si sa ancora quando sarà riaperta. Non solo. A breve chiuderà anche via San Salvatore, sempre per una demolizione; un’operazione complessa che dovrebbe durare mesi. Per questo i negozianti dell’associazione Tolentino Commercio Centro Storico lanciano un appello accorato all’amministrazione con una proposta: invertire il senso di marcia in via Roma e corso Garibaldi, com’era una volta, per far sì che le persone che arrivano dalla parte ovest della città, zona ex hotel 77, dalle Grazie e dai Comuni limitrofi possano arrivare in centro senza dover fare il giro della città, passando per via Filzi, Foro Boario, ex campi da tennis, viale Benadduci o sbucando su via Nazionale. "Durante una riunione con noi commercianti – spiegano – l’amministrazione aveva annunciato che via Murat sarebbe stata chiusa per un circa un mese. Abbiamo pensato di stringere i denti per un periodo. Ma oggi non sappiamo quando sarà riaperta la strada. Siamo in attesa di risposta anche sul fronte ristori e misure di sostegno, dopo l’incontro in Regione. L’amministrazione temporeggia, ma qua non c’è più tempo, non possiamo più aspettare. Le persone già si sono disinnamorate del centro, tra le difficoltà per la carenza di parcheggi. Se non permettiamo loro di arrivare in centro è la fine. Si potrebbe fare una prova con l’inversione di marcia in via Roma e corso Garibaldi. Abbiamo chiesto un incontro al sindaco, alla presenza del comandante della polizia locale". I negozianti evidenziano che sarebbe importante anche per permettere ai clienti di fare acquisti veloci (per le soste più lunghe ci sono i parcheggi di via Filzi e Matteotti). Andrea Gentili, titolare della Cornice, sottolinea l’imminente chiusura di via San Salvatore, dove si trova la sua attività. "Questo peggiorerà ulteriormente la viabilità. I lavori dovrebbero durare per tutta l’estate – aggiunge –. Diventa sempre più urgente e fondamentale cambiare il senso di marcia in via Roma e corso Garibaldi, o comunque trovare un’alternativa". "Questa settimana incontrerò i commercianti con il comandante della polizia locale Isidori e l’ufficio sisma – interviene il sindaco Mauro Sclavi –. Ho chiesto alla ditta che sta lavorando alla demolizione in via Murat la documentazione per avere i tempi precisi. L’inversione richiesta dagli esercenti potrebbe creare ingorghi e problemi sul ponte di Mancinella. Stiamo studiando la situazione. E, per i ristori, sto bussando a tutte le porte". Lucia Gentili